Киевстар и Vodafone запускает высокоскоростной 4G: когда и в каких областях

С 1 июля Vodafone запустит высокоскоростной мобильный интернет по технологии 4G (LTE) в диапазоне 1800 МГц в 50 населенных пунктах в Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Херсонской областях.

Об этом сообщила в комментарии агентству Интерфакс-Украина руководитель операторского отдела по связям с общественностью этой компании Виктория Рубан.

– Положением на 1 июля всем трем операторам выдадут разрешения на одинаковое количество базовых станций – по 1600. Кто-то рассредоточивает их по Украине, чтобы заявить побольше “покрытых населенных пунктов”. Мы же концентрируемся на самых больших городах в 10 областях, чтобы сразу обеспечить достойное покрытие. Дальше, по мере выдачи разрешений, будем расширять географию, – отметила она.

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Киевстар с 1 июля запустит высокоскоростной мобильный интернет по технологии 4G (LTE) в диапазоне 1800 МГц в Киеве, и далее с интервалами в два дня – в Одессе, Львове и других регионах.

Об этом заявил журналистам на встрече во Львове президент компании Петр Чернышов.

– С первого июля мы запускаем 4G в диапазоне 1800, это дополнительные частоты, которые сделают ковровое покрытие. Наши конкуренты хотят красиво объявить, что они запускают сразу и везде. У нас другая стратегия: мы хотим, чтобы все хорошо работало, поэтому сначала запускаем в Киеве – это очень много базовых станций. И мы хотим, чтобы у нас было два дня, чтобы проверить, как оно работает. И если все хорошо работает, тогда 3 июля мы запускаем в Одессе и курортах, а 5 июля – во Львове и окрестностях, – заявил он.

Чернышов также отметил, что в случае, если что-то будет работать не идеально – компания планирует переносить даты последующих запусков до устранения неполадок.

В то же время, президент оператора подчеркнул, что никаких проблем у Киевстара с Генштабом или получением согласованных документов нет.

К слову, Факты ICTV разобрались в тарифных планах мобильных операторов, которые предоставляют 4G в Украине.

Фото: fttc.com.ua.