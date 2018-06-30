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Ливень в Ивано-Франковской области разрушил 9 км дорог и повредил 9 мостов

Из-за ливня в Ивано-Франковской области были подтоплены не только жилые, но и административные здания.

ивано-франсковск

Об этом говорится в информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 12.00 30 июня.

– Всего подтоплены: 188 жилых зданий, 12 придомовых территорий ж/д, 1250 приусадебных участков, разрушены 9 км автомобильных дорог и повреждены 54 км дорог местного значения, повреждены 8 автомобильных мостов и 1 пешеходный, соединяющие сельские местные дороги с частными приусадебными участками, – говорится в сообщении.

Подтопление произошло в городе Калуш, поселке Богородчаны, на территории Рожнятовского района и Яремчанского городского совета.

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Работы по откачке продолжаются.

Остаются частично подтопленными отдельные подвальные помещения жилых домов.

Пресс-секретарь областного отдела ГСЧС Светлана Бабушкина заявила, что дороги находятся в проезжем состоянии, передает 112 Украина.

Она добавила, что на 30 июня синоптики прогнозируют на реках бассейнов Днестра, Сяна, Прута и Сирет формирование дождевых паводков с подъемом уровней воды на 0,5-1,5 м, на отдельных участках и в местах сужения русел – до 2,0-2,5 м. Возможен выход воды на пойму, интенсивный выход местного склонового стока, образования локальных селевых потоков, которые могут иметь опасные последствия.

Напомним, в Украине из-за сильного ветра и дождя без электроэнергии остались 384 населенных пунктов. В аэропорту Жуляны отменены большинство рейсов.

Фото: ГСЧС.

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