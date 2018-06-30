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Ливень с грозой в Киеве – столица поплыла

Киевляне делятся видео последствий ливня, который прокатился по столице.

30 июня в столице Украины Киеве прошел ливень, который сопровождался грозой.

В результате непогоды часть улиц столицы затопило.

Соответствующие фото и видео появились в сети.

Читайте: В Ивано-Франковской области река вышла из берегов и смыла колыбу

Напомним, в Украине из-за сильного ветра и дождя без электроэнергии остались 384 населенных пункта.

 

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