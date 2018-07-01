Аноним угрожает убить детей-заложников. СБУ проверяет информацию

Служба безопасности Украины и Нацполиция получили сегодня анонимное письмо с угрозой убить детей, которые якобы находятся в заложниках.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

– Злоумышленник угрожает реализовать преступление в случае неуплаты средств в сумме $350 тыс., – говорится в сообщении.

Правоохранители, в числе других, проверяют версию о возможных мошеннических действиях, поскольку присланный анонимом список детей содержится на официальном сайте Службы розыска детей.

– Двое из них уже найдены, факты их хищения подтверждения не нашли, – отмечают в СБУ.

Нацполиция открыла уголовное производство по признакам совершения преступлений, предусмотренных ст. 146, 147 и 189 Уголовного кодекса Украины.

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Недавно в американском городе Орландо (штат Флорида) мужчина захватил в заложники четырех детей, спустя сутки они были обнаружены мертвыми.