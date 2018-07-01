Без паспортов. Украинских моряков выпустили из ФСБ в Крыму

Морякам задержанного у берегов Крыма украинского судна ЯМК-0041 не выдвинули обвинений и отпустили из ФСБ в аннексирована Крыму.

Однако они не могут покинуть территорию Севастополя, потому что им не вернули паспорта, сообщил в комментарии Крым.Реалии адвокат рыбаков Эмиль Курбединов.

По его словам, украинских моряков выпустили несколько дней назад после того, как их удерживали 1,5 месяца.

– Обвинений украинцам не предъявили, однако загранпаспорта рыбакам не вернули, поэтому они практически не могут покинуть пределы Севастополя и постоянно приглашаются на различные дополнительные следственные мероприятия, – сказал адвокат.

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Напомним, 4 мая в акватории Черного моря российские оккупанты задержали украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041. Экипаж из 5 украинцев доставили в аннексированный Крым.

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