Штормовое предупреждение по Украине: где ждать ливни и шквалы

В течение дня 1 июля ожидается ухудшение погодных условий на значительной территории Украины.
Об этом предупреждает ГСЧС.
В частности, в центральных, северных, восточных областях, а также в Приазовье возможны грозы, местами сильные ливни, град, порывы ветра и шквалы до 15-20 м/с.
По состоянию на утро 1 июля, в результате осложнения погодных условий из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 136 населенных пунктов в 4 областях, а именно: Днепропетровская – 74, Киевская – 29, Запорожская – 3 и Луганская – 30.
Из-за ливней в Днепропетровской, Львовской, Ивано-Франковской, Черниговской и Луганской областях подтоплены дома.
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