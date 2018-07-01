Похудел на 17 кг: украинский консул смог посетить политзаключенного в РФ

Украинский консул в Новосибирске посетил в колонии под Магаданом украинского политзаключенного Сергея Литвинова, которого приговорили к 8,6 годам колонии за якобы совершение разбоя в отношении гражданина России.

– Консул Диана Иванова была у Литвинова три дня назад. Насколько мне известно — это первый случай, когда консул там под Магаданом его увидела. Его два года никто не видел, хотя консул неоднократно писала запросы на его посещение, – сообщает осведомленн в делах украинских политзаключенных Станислав Огоровый, передает Громадське.

По его словам, Литвинов за время пребывания в колонии строгого режима похудел на 17 килограммов из-за плохого питания и условий. Ему не выдали летнюю одежду, из-за чего он вынужден ходить в обычной футболке и штанах. За это Литвинова постоянно отправляют в штрафной изолятор “за нарушение режима”.

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– У него нет никакой поддержки с родины, нет посылок. Я думаю, что он вообще потерял связь с семьей. Он хочет вернуться в Ростовскую область, где он сначала отбывал наказание, ведь по закону — это то место, где он был приговорен, и он имеет на это право, — сказал Огоровой.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве на Майдане Независимости прошла акция в поддержку политзаключенных.

Фото: Громадське/Мария Томак