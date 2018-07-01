PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / "Тишина" на Донбассе: враг применил минометы/

“Тишина” на Донбассе: враг применил минометы

В течение суток ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Оккупанты 26 раз прицельно стреляли по нашим позициям, 4 из которых – из тяжелого вооружения. Один военный ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

– Несмотря на принятое решение Трехсторонней контактной группы в Минске по объявлению режима тишины по всей линии фронта, начиная с 00.00 часов 1 июля 2018 года, боевики российских оккупационных войск в течение текущих суток 2 раза открывали огонь по нашим защитникам. На Горловском направлении враг обстрелял из минометов калибром 120 мм наши позиции в районе населенного пункта Зайцево, а из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новоалександровка, что на Луганском направлении, – говорится в сообщении.

Луганское направление

В районе Новотошковского враг вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Горловское направление

Российские наемники в районе Южного и Зайцево стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Донецкое направление

Здесь боевики применяли преимущественно гранатометы и стрелковое оружие. Под вражеским огнем находились защитники Марьинки, Красногоровки, Авдеевки, Верхнеторецкого, Песков, Опытного и Новомихайловки.

Мариупольское направление

Вражеские обстрелы в основном носили провокационный характер. Оккупанты применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Под вражеским огнем оказались наши позиции в районе населенных пунктов: Лебединское, Водяное, Павлополь, Чермалык, Талаковка и Гнутово. В результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения.

Читайте: Боевики обстреляли позиции украинских военных: двое наших бойцов погибли

В то же время, по данным разведки, в результате подрыва на противотанковой мине поврежден БТР российских оккупационных войск и один боевик был ранен.

Напомним, 27 июня Трехсторонняя контактная группа заявила о поддержке режима прекращения огня на Донбассе с 1 июля – в связи с началом сезона уборки урожая.

Фото: Пресс-центр ООС

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

оос
Боевики обстреляли ВСУ из танков и минометов. Ранены военные
ООС: на Донбассе погибли четверо бойцов, двое ранены
Боевики обстреляли позиции украинских военных: двое наших бойцов погибли
Война на Донбассе: много погибших и раненных
Курт Волкер
Реализация Минских соглашений зависит от Москвы – Волкер
Обострение на Донбассе: погибли трое украинских военных
ЗСУ
Сутки на Донбассе: 30 вражеских обстрелов, есть погибший и раненые
оос
Боевики обстреляли ВСУ из гранатометов. Ранен военный
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка