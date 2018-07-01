“Тишина” на Донбассе: враг применил минометы

В течение суток ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Оккупанты 26 раз прицельно стреляли по нашим позициям, 4 из которых – из тяжелого вооружения. Один военный ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

– Несмотря на принятое решение Трехсторонней контактной группы в Минске по объявлению режима тишины по всей линии фронта, начиная с 00.00 часов 1 июля 2018 года, боевики российских оккупационных войск в течение текущих суток 2 раза открывали огонь по нашим защитникам. На Горловском направлении враг обстрелял из минометов калибром 120 мм наши позиции в районе населенного пункта Зайцево, а из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новоалександровка, что на Луганском направлении, – говорится в сообщении.

Луганское направление

В районе Новотошковского враг вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Горловское направление

Российские наемники в районе Южного и Зайцево стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Донецкое направление

Здесь боевики применяли преимущественно гранатометы и стрелковое оружие. Под вражеским огнем находились защитники Марьинки, Красногоровки, Авдеевки, Верхнеторецкого, Песков, Опытного и Новомихайловки.

Мариупольское направление

Вражеские обстрелы в основном носили провокационный характер. Оккупанты применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Под вражеским огнем оказались наши позиции в районе населенных пунктов: Лебединское, Водяное, Павлополь, Чермалык, Талаковка и Гнутово. В результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения.

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В то же время, по данным разведки, в результате подрыва на противотанковой мине поврежден БТР российских оккупационных войск и один боевик был ранен.

Напомним, 27 июня Трехсторонняя контактная группа заявила о поддержке режима прекращения огня на Донбассе с 1 июля – в связи с началом сезона уборки урожая.

Фото: Пресс-центр ООС