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Из Жулян не могут вылететь несколько тысяч туристов

В аэропорту Киев с 30 июня не могут вылететь на отдых в Анталию и Батуми несколько тысяч туристов.

Аеропорт Київ

Об этом сообщает 112 Украина.

Согласно информации на табло в аэропорту, задерживается вылет семи рейсов.

Причина пока неизвестна.

По словам пассажиров, задержку одного из рейсов у авиаперевозчик объяснил поломкой самолета, потом – что в компании возникли финансовые трудности.

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Напомним, вчера, 30 июня, в Тунисе в аэропорту застряли 800 украинских туристов. Они смогут вылететь в Киев только 2 июля.

ФотоАеропорт Київ

Видео: Юра Касьяненко 

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