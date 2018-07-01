Из Жулян не могут вылететь несколько тысяч туристов

В аэропорту Киев с 30 июня не могут вылететь на отдых в Анталию и Батуми несколько тысяч туристов.
Об этом сообщает 112 Украина.
Согласно информации на табло в аэропорту, задерживается вылет семи рейсов.
Причина пока неизвестна.
По словам пассажиров, задержку одного из рейсов у авиаперевозчик объяснил поломкой самолета, потом – что в компании возникли финансовые трудности.
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Напомним, вчера, 30 июня, в Тунисе в аэропорту застряли 800 украинских туристов. Они смогут вылететь в Киев только 2 июля.
Фото: Аеропорт Київ
Видео: Юра Касьяненко
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