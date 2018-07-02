160 украинских туристов застряли в аэропорту Пальма-де-Мальорка

160 украинских туристов, которые отдыхали в Испании на острове Мальорка, с 5 утра понедельника находятся в ожидании рейса до Киева. Самолет должен был улететь еще 1 июля вечером.

Об этом сообщает Укринформ.

Они находятся в аэропорту города Пальма-де-Мальорка.

Туры пассажиры покупали в турагентстве Join Up, рейс должна была осуществлять украинская авиакомпания YanAir.

Прибыв в аэропорт, туристы сдали багаж, прошли регистрацию и таможенный контроль – и застряли в транзитной зоне.

– Меня зовут Серый Вячеслав, я один из туристов, находящихся в аэропорту. Пальма (Пальма-де-Майорка). Тур организован через оператора Join Up. Вылет должен быть через авиакомпанию YanAir. Рейс вылета был назначен на 01.07 на 17.40, он был перенесен. Затем наш турагент сообщил, что рейс снова переносится, – отметил он.

В Join Up объяснили задержку рейса техническими проблемами авиакомпании YanAir. Как и другая авиакомпания – Bravo Airways – она часто сообщает о технических неисправностях самолетов и имеет регулярные задержки рейсов.

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Напомним, уже несколько суток украинские туристы не могут вылететь из Туниса в Украину.

По словам Владимира Омеляна, из-за задолженности туроператора Oasis перед авиакомпанией Bravo, в Тунисе застряли около 800 украинцев.

Мининфраструктуры будет требовать от ГПУ возбудить уголовное дело в связи с мошенничеством.

ФОТО: Рixabay