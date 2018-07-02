20% от концертов. Как украинских звезд будут наказывать за выступления в РФ

Фамилии украинских звезд, гастролирующих в России, будут вносить в специальный реестр, а также запускать соответствующее объявление на телевидении или в эфире радио. Кроме того, с гастролеров будут взимать сбор в размере 20%.

Как будет работать закон о гастролях украинских звезд в России, рассказал Апострофу вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.

– Законопроект прост – он устанавливает, что те, кто гастролируют на территории государства-агрессора, сообщают об участии во всех зрелищных мероприятиях, которые планируют в Российской Федерации, Службе безопасности Украины. Она обращается в орган, ведущий специальный реестр лиц, гастролирующих на территории государства-агрессора, – пояснил он.

На основании этого реестра потом телевидение титрует выступление или видеоклип такого исполнителя надписью, что этот артист гастролирует на территории государства-агрессора. На радио это происходит путем голосового сообщения диктора.

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Также все это титруют в рекламных объявлениях и афишах по концертам, которые происходят с участием этого исполнителя в Украине.

– Плюс я предложил ввести гастрольный сбор 20%, который будет взиматься с каждого мероприятия, в котором принимают участие исполнитель или исполнители, занесены в реестр лиц, гастролирующих на территории государства-агрессора. И целевым образом эти средства должны идти на поддержание обороноспособности и национальной безопасности Украины. В связи с этим вносятся изменения также в Налоговый и Бюджетный кодексы, – добавил Кириленко.

Вице-премьер-министр также отметил, что с началом серьезных разговоров о внесении этого законопроекта, количество украинских звезд, которые гастролируют на территории России, резко уменьшилось.

Напомним, законопроект о гастролях украинских звезд в России зарегистрировали в Верховной Раде в начале марта.

Фото: Рixabay