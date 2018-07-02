200 украинских туристов застряли в аэропорту Албании

200 туристов из Украины застряли в столице Албании – городе Тиране. Они не могут вылететь из аэропорта уже как 9 часов.

Все они также являются клиентами компании Bravo Airways.

О ситуации в албанском аэропорту в Facebook сообщил один из украинских туристов Ростислав Артеменко.

– Уже почти 9 часов около 200 клиентов этой компании (Bravo Airways, – Ред.) ожидают свой самолет в международном аэропорту Албании, Тирана. Это 7 часов без воды, еды и никаких объяснений. Убивает на самом деле равнодушие. За это время ни один представитель авиакомпании не нашел возможности или желания объяснить что-то людям, – возмущается мужчина.

Среди застрявших туристов немало детей, которые пытаются заснуть в зале ожидания, где довольно прохладно.

Позже Артеменко отметил, что примерно в 06.20 утра по местному времени, им при содействии дипломатов таки предоставили отель для “ночевки”.

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Напомним, что сегодня сутра 160 украинских туристов застряли в аэропорту города Пальма-де-Майорка. Они до сих пор не могут вылететь домой.

Такая же ситуация и в аэропорту Туниса. Там уже несколько суток украинские туристы не могут вылететь в Украину.

ФОТО: Dreamstime.com