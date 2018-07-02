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850 украинских туристов доставят из Туниса 2 июля – Bravo Airways

Украинская авиакомпания Bravo Airways в понедельник, 2 июля, выполнит 5 гуманитарных рейсов из Туниса в Киев и Львов для доставки около 850 пассажиров. Первый самолет вылетел из Туниса в 12.30.

Bravo Airways

Об этом говорится в официальном сообщении авиакомпании Bravo.

– Принимая во внимание тот факт, что украинские туристы оказались заложниками ситуации, произошедшей по причине, как минимум, недобросовестных действий со стороны туроператора, руководством авиакомпании Bravo после проведения консультаций с Мининфраструктуры, МИД и МЭРТ принято решение о начале выполнения пяти гуманитарных рейсов 2 июля 2018 года (три рейса в Киев, два – во Львов) за счет авиакомпании с целью обеспечения доставки около 850 пассажиров, пострадавших от действий туроператора в Украине, – указано в сообщении.

На протяжении последних двух лет туроператор Oasis наращивал долги перед авиакомпанией. По состоянию на 27 июня они составили 25 млн грн и привели к вынужденной отмене рейсов, в результате чего изменилось расписание всех полетов авиакомпании.

Подробное расписание рейсов опубликуют в ближайшее время после согласования всех необходимых процедурных вопросов, связанных с обеспечением полетов.

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Тем временем в аэропорту Жуляны задерживаются рейсы в турецкие города Анталию и Даламан. Пассажиров поселили в гостинице. Когда самолеты вылетят в Турцию, неизвестно.

Напомним, уже несколько суток украинские туристы не могут вылететь из Туниса в Украину.

По словам Владимира Омеляна, из-за задолженности туроператора Oasis перед авиакомпанией Bravo, в Тунисе застряли около 800 украинцев.

Мининфраструктуры будет требовать от ГПУ возбудить уголовное дело в связи с мошенничеством.

Фото: Bravo Airways

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