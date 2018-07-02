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Возле Торецка задержали пособника боевиков “ДНР/ЛНР”

1 июля на блокпосту возле города Торецка Донецкой области задержали 37-летнего мужчину, причастного к деятельности незаконных вооруженных формирований “ДНР/ЛНР”.

ДНР

Мужчину задержали около 14.45 на блокпосту, который расположен возле города Торецка Донецкой области, сообщает штаб ООС.

Правоохранители остановили автомобиль Daewoo Lanos для проверки пассажиров и салона. В машине был гражданин К. 1981 года рождения, житель города Торецка.

Во время проверки мужчина предъявил паспорт гражданина Украины. По данным базы ситуационного центра Нацполиции оказалось, что мужчина причастен к деятельности незаконных вооруженных формирований так называемых “ДНР/ЛНР”.

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Дежурный наряд блокпоста вызвал на место происшествия оперативную группу под руководством следователя отделения Торецкого отдела полиции. Факт был занесен в журнал единого учета.

Задержанного гражданина передали сотрудникам военной контрразведки СБУ для проведения соответствующих мероприятий.

К слову, за минувшие сутки боевики нарушили “хлебное перемирие” на Донбассе. Позиции ВСУ обстреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Фото: УНИАН

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