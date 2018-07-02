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Почему Украине нужна президентско-парламентская республика

Украине нужен Верховный главнокомандующий, который будет нести ответственность за реформу армии.

геращенко

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

– Говорить о парламентской республике в условиях 300 партий – это не реалистично, это приведет к ссорам. И еще очень опасно говорить о парламенткой республике в условиях войны, – сказала она.

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По ее мнению, сейчас стране нужен Верховный главнокомандующий, который будет нести ответственность за реформу армии.

– Вы представляете себе, если этим займется парламент? Тот в редут поехал, тот с пистолетом побежал, тот подрался. Я не считаю сегодня это возможным, и я за сильную президентско-парламентскую республику, – добавила она.

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