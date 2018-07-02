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Давтян: Тендер на реконструкцию Шулявского моста проведен в рамках законодательства

Процедура тендера на реконструкцию Шулявского моста в Киеве проведена в рамках действующего законодательства.

Процедура закупки открытые торги по предмету закупки “Реконструкция транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Гетьмана в Соломенском и Шевченковском районах г. Киев (ДСТУ Б.Д.1.1-1: 2013) (45000000-7 Строительные работы и текущий ремонт) (генподрядные работы)” проведена в рамках действующего законодательства.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

– Заказчиком работ “Реконструкция транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Гетьмана в Соломенском и Шевченковском районах г. Киева” было определено коммунальное предприятие Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киев. Предприятие провело процедуру тендера на выполнение указанных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере закупок, – отметил Дмитрий Давтян.

– О начале процедуры закупки было объявлено во многих средствах массовой информации, поэтому процедура торгов была максимально публичной. В общем свои тендерные предложения подали четыре участника. По результатам заседания тендерного комитета КП Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева предложения двух участников отклонила из-за нарушения требований законодательства в сфере закупок.

По его словам, оба участника, предложения которых были отклонены, обращались с жалобами к Постоянно действующей административной коллегии Антимонопольного комитета Украины по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок. Однако по результатам рассмотрения жалоб было принято решение отказать в их удовлетворении.

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Кроме того, правомерность отклонения предложений отдельно подтверждена выводами специалистов Государственной аудиторской службы Украины.

– Отмечу, что, к сожалению, многие сегодня спекуляций по вопросу реконструкции Шулявского моста. И направлены они в основном на то, чтобы затянуть начало работ. Все же действия городской власти, подчеркиваю, осуществляются в законодательном поле, – отметил Дмитрий Давтян.

Ранее Факты ICTV сообщали, когда начнут ремонтировать Шулявский мост.

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