Денисова: К Сенцову могут применять пытки

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о противоречивой информации о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова. Пленника Кремля могут заставлять принимать пищу, отметила она в комментарии Фактам ICTV.

Напоминаем, что Людмила Денисова не смогла попасть к незаконно заключенным украинцам. Зато ей пришло письмо от советника Путина Михаила Федотова, который сообщил, что Сенцов дал письменное согласие на прием смеси спецпитания.

В то же время адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе отрицает информацию о проемах пищи. Однако, если украинского режиссера все же заставляют принимать пищу, это свидетельствует о тортурах.

– Мы не знаем, энтерально (через пищеварительную систему, – ред.) его кормят или он сам ест. Если это энтеральное кормление – человек может умереть, – сообщила Людмила Денисова.

Из-за невозможности проверить информацию, украинская сторона обратилась в Европейский суд по правам человека за помощью. Российская сторона пообещала предоставить ответ о состоянии здоровья незаконно заключенного украинца 6 июля.