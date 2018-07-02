PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Россия / Денисова: К Сенцову могут применять пытки/

Денисова: К Сенцову могут применять пытки

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о противоречивой информации о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова. Пленника Кремля могут заставлять принимать пищу, отметила она в комментарии Фактам ICTV.

Людмила Денісова

Напоминаем, что Людмила Денисова не смогла попасть к незаконно заключенным украинцам. Зато ей пришло письмо от советника Путина Михаила Федотова, который сообщил, что Сенцов дал письменное согласие на прием смеси спецпитания.

В то же время адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе отрицает информацию о проемах пищи. Однако, если украинского режиссера все же заставляют принимать пищу, это свидетельствует о тортурах.

– Мы не знаем, энтерально (через пищеварительную систему, – ред.) его кормят или он сам ест. Если это энтеральное кормление – человек может умереть, – сообщила Людмила Денисова.

Из-за невозможности проверить информацию, украинская сторона обратилась в Европейский суд по правам человека за помощью. Российская сторона пообещала предоставить ответ о состоянии здоровья незаконно заключенного украинца 6 июля.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Олег Сенцов
Сенцова не кормят принудительно – адвокат
Олег Сенцов
Россия получила два прошения о помиловании Сенцова – адвокат
Сенцову насильно навязывают российское гражданство – Денисова
Олег Сенцов
Напротив Кремля появился плакат в поддержку Сенцова
Вслух: украинские кинематографисты в поддержку Сенцова прочитали его рассказ
Почему не пускают к Сенцову – в России дали ответ
Москалькова едет к Сенцову и хочет взять Денисову
Free Sentsov! На траве в Киеве выстригли огромный призыв освободить Сенцова
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка