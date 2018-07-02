PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы / Гривна стала лучшей постсоветской валютой - Bloomberg/

Гривна стала лучшей постсоветской валютой – Bloomberg

Украинская гривна и грузинский лари стали лидерами роста в рейтинге Bloomberg постсоветских валют.

Гроші

По данным Bloomberg, гривна и лари показали рост на 7,1% и 6,1% соответственно

При этом, российский рубль, который с начала 2018 подешевел относительно доллара более чем на 8%, стал худшей среди 11 валют постсоветских республик.

Главная причина падения рубля – апрельские санкции, считают аналитики агентства.

ЧитайтеКаким будет курс доллара в Украине – прогноз эксперта

Ранее Факты ICTV разобрались вместе с аналитиками, как изменится курс доллара в ближайшие 2-3 года.

Фото: pixabay.com

Графика: Bloomberg

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка