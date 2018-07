Хедлайнеры Atlas Weekend 2018: топ-исполнители фестиваля

Крупнейший в Украине музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2018 пройдет в Киеве на ВДНХ с 3 по 8 июля. Расписание выступлений еще полностью не объявлено, но уже можно определить хедлайнеров на некоторые дни.

Если вы пока не знаете кого слушать на фестивале, то Факты ICTV подготовили небольшую справку о топ-исполнителях на сценах Atlas Weekend 2018.

4 июля – Martin Garrix

Диджей №1 в мире, 22-летний нидерландский музыкант и саундпродюсер Мартин Гаррикс станет хедлайнером фестиваля Atlas Weekend.

Признание от британского издания DJMag, насыщенный гастрольный график и выступления на топовых фестивалях. Коллаборации с лучшими из лучших: David Guetta, Dua Lipa, Tiesto, Dimitri Vegas & Like Mike, Afrojack и Usher — вот далеко неполный список артистов, с которыми записаны и выпущены совместные синглы!

Глобальную известность получил в 2013 году после релиза трека Animals, который захватил мировые танцполы, чарты и радиоэфиры. Сегодня попасть на его лайв мечтают миллионы поклонников со всех уголков мира, а билеты на выступления разлетаются за считанные секунды.



Tom Odell

Английская певица Лили Аллен сравнивает его с ранним Дэвидом Боуи, а британские журналисты – с Куртом Кобейном без гитары.

Уже в 13 лет он тайно писал песни, в 18 лет Тома не приняли в музыкальный колледж, а когда ему уже исполнилось 23 – пол-Европы плясали под его Long Way Down.

Сейчас Оделла приглашают на все самые известные фестивали: от Sziget в Glastonbury. Разумеется, Atlas Weekend не стал исключением.



5 июля – LP

Мощный вокал в сочетании с простой, но в то же время очень мелодичной и чувственной музыкой – вот формула душевного резонанса. А укулеле и фирменный свист певицы создают непринужденную атмосферу, будто переместив залитую сцену в уютный квартирник или же на пикник с друзьями.



7 июля – The Chemical Brothers

Основатели всемирно известного стиля биг-бит и обладатели четырех Грэмми. Первая из них еще в 1998 году за хит Block Rocking Beats. Братья уже покорили всемирно известные фестивали Glastonbury, Leeds Festival и HFStival. На очереди Киев.

Дуэт играет в жанре танцевальной музыки. The Chemical Brothers выиграли 4 премии Грэмми — в 1998-м за сингл Block Rocking Beats в номинации Лучший рок-инструментал, за самый известый хит с пластинки Push The Button — Galvanize, записанный при участии рэпера Q-Tip, взял верх в номинации Best Dance Recording в 2005-м, два раза за Лучший Электронный/Танцевальный альбом — Push the Button (2005) и We Are The Night (2007).



8 июля -Placebo

Идолы британского года и культовые музыканты для нескольких поколений меломанов. В 2016 году группа отпраздновала 20-летие во главе альтернативного рока масштабным турне 20 Years Of Placebo. В их арсенале — миллионы проданных альбомов, номинации и победы в знаковых премиях, а также сотрудничество с музыкальными легендами, в том числе с Дэвидом Боуи, Робертом Смитом и Майклом Стайпом.



