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Коллапс в Жулянах: задержка до 12 часов и 11 отмененных рейсов за день

Сегодня в столичном аэропорту Жуляны отменено 11 прибывающих рейсов.

Такая информация на официальном сайте аэропорта.

Стоит отметить, что 5 из 7 отмененных рейсов Brawo Airways. Отменены рейсы в Тунис, Даламан, Люблин, Нюрнберг и Стокгольм. Отменено 4 рейса на вылет Brawo Airways в Эрбиль, Анталию, Даламан и Стокгольм.

Многие рейсы идут с задержкой от 10 минут до 12 часов.

Читайте: 160 украинских туристов застряли в аэропорту Пальма-де-Мальорка

Напомним, что с субботы в столичном аэропорту Жуляны настоящий коллапс. Из-за задержки и отмены рейсов, сотни пассажиров не могли вовремя ни выехать на отдых, ни вернуться из него. Самая проблемная авиакомпания Bravo Airways.

ФОТО: Рixabay

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