Когда вырастет минимальная зарплата: ответ Гройсмана

Премьер-министр Владимир Гройсман сказал, что для поднятия минимальной зарплаты нужны экономические предпосылки.

Об этом сообщает Правительственный портал.

– Как только экономика нам позволит, обязательно поднимем…Когда минималка была 1450 грн, я взял на себя ответственность и поднял ее до 3200 грн, а впоследствии и до 3723 грн…Поэтому, как только появится возможность двигаться дальше, я сделаю этот шаг, – заверил Гройсман.

По его словам, увеличение минималки влияет и на государственный сектор.

– А для повышения зарплат в государственном секторе надо перебалансировать сам бюджет. Это также нагрузка для небольших предприятий. Здесь необходимо говорить на языке цифр, – добавил глава правительства.

Напомним, ранее правительство планировало до конца 2018 года повысить минимальную зарплату в Украине до 4 200 грн.