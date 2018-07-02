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Крымский мост в Google Maps подписали на двух языках

Сервис Google Maps подписал так называемый Крымский мост, которым оккупанты соединили материковую часть России с аннексированым полуостровом, на двух языках – русском и украинском.

Кримський міст у Google Maps підписали двома мовами

На это обратила внимание пользователь Ludmila Deyalta в Twitter.

– На Google-картах Крымский мост демонстративно подписали на украинском языке, но ближе к Таманскому полуострову Крымский мост написан на русском языке. Ну так, на всякий случай, – говорится в сообщении.

Фото: Скріншот Google Maps

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К слову, на картах Google часть географических объектов в оккупированном Крыму подписано украинском языке, а часть – на русском.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что российский мост через Керченский пролив в оккупированный Крым создал военную и экономическую угрозу для Украины.

Фото: Скриншот Google Maps

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