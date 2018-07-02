Малкович: Украина для Голливуда – белое пятно, будто кто-то стер с карты

Голливуд в частности и США в целом немного знают об Украине и войне в ней. По словам Джона Малковича, Украина остается белым пятном, будто ее кто-то стер с карты.

Об этом заявил легендарный актер, сценарист и продюсер Джон Малкович, пишет УНИАН.

– На протяжении этих лет Украина остается белым пятном, будто ее кто-то стер с карты. В мозгах голливудского сообщества царит Трамп и русский заговор. Однако – никакой Украины. В этом году я дважды пытался говорить с ними об Украине. Никто не хочет об этом говорить. Я даже не знаю, какой процент неравнодушных в Голливуде знает, что произошло здесь в 2014-м году и что происходит сейчас, – отметил он.

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По мнению Малковича, это системная проблема нашей реальности.

– Потому что миллиард, да где там, даже два миллиарда людей имеют не только доступа к информации, но и возможности самим загружать в сеть, в сознание общества, различную информацию. И это преимущественно недостоверная информация.

Результат – за два месяца в Голливуде со мной никто не говорил о войне в Украине. Полное зеро, – пояснил актер.

Напомним, вчера, 1 июля, Джон Малкович выступил на Софийской площади в Киеве. Американский актер, продюсер и кинорежиссер принял участие в концерте выдающихся художников современности в рамках проекта Пути дружбы.

Фото: УНИАН