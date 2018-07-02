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Над морем в Кирилловке пронесся смерч

Отдыхающих в курортной Кирилловке, что в Запорожской области, сегодня утром напугал смерч.

Смерч у Кирилівці

Видео редкого природного явления в Facebook опубликовали активисты Helper Запорожье.

Смерч пронесся Кирилловкой около 9.30.

Кстати, ранее ГСЧС объявляла штормовое предупреждение в Запорожской области, предупреждала о грозах и шквалах до 15-20 м/с.

Читайте: По Запорожью пронесся смерч

Напомним, что 17 июня в селе Приморское Одесской области отдыхающие наблюдали, как над Черным морем пронесся смерч.

 

Фото, видеоскрін відео Helper Запорожье/Евгений Павлюк

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