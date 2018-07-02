Небольшое потепление и дожди: прогноз погоды на неделю (КАРТА)

В течение недели в Украине ожидается умеренное тепло. В регионах, охваченных дождями, будет прохладно, но со среды немного потеплеет.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, во вторник, 3 июля, дожди возможны на севере и северо-западе Украины.

Здесь будет минимальная температура – не выше +19, в центре средняя температура составит +23, на Закарпатье до +25.

Теплее всего – до +28 – на юге и востоке Украины.

В Киеве дождь, ночью 11-13, а днем ​​17-19 выше нуля.

На среду, 4 июля, синоптики прогнозируют сухую погоду почти на всей территории, кроме Черниговской и Сумской области, где возможны небольшие дожди.

В восточных и южных регионах температура останется неизменной, в других областях ожидается небольшое потепление – в среднем до +24.

В столице облачно с прояснениями, ночью 11-13, днем ​​до 24 градусов тепла.

В четверг, 5 июля, без осадков, на севере, в центре и на западе средняя дневная температура не будет превышать 25 градусов тепла.

На Закарпатье и востоке – до +27, на юге столбик термометра поднимется до +29.

В Киеве сухо, ночью 12-14, днем ​​23-25 ​​выше нуля.

В пятницу, 6 июля, дожди с грозами вернутся на запад страны.

Температура воздуха везде останется неизменной.

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К слову, ранее Факты ICTV публиковали прогноз погоды на весь июль.