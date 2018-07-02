Обман покупателя: что делать, если супермаркет хочет нажиться на вас

Обсчет покупателя, неправильные ценники на товарах иногда становятся неприятными спутниками шопинга. Что делать, супермаркет намерено вводит покупателей в заблуждение, узнали Факты ICTV.

Обман покупателя случается каждый день и не только в супермаркетах. Нас пытаются обсчитать при покупке большого количества товаров в магазинах. А продавцы на рынке обвес считают и вовсе нормой.

Но супермаркеты прочно вошли в нашу жизнь. Сейчас за кошелек покупателей с ними борются другие торговые точки. Поэтому обман в сетевых магазинах – самое распространенное явление. Далее рассмотрим самые частые способы обмана покупателей.

Продукты с душком

Чаще всего риск купить товар, которому давно пора на свалку, есть в мясном и молочном отделах. То есть там, где продукты портятся быстрее всего.

Супермаркеты используют несколько уловок по сокрытию просроченных мясных продуктов. Ухищрения включают в себя специальное красноватое освещение, которое придает мясу свежий вид.

Лучше воздержаться от покупки замаринованного мяса. Соус, специально приготовленный магазинами, возвращает к жизни говядину или свинину с душком.

Что касается молочки, с ней поколдовать не получится. Поэтому в ход идет логистика. Сотрудники супермаркетов тасуют творог и бутылки с кефиром. Более свежий товар отправляется в закоулки, к которым не каждая рука дотянется.

Таким образом складывается ситуация, когда свежее молочное изделие может к покупателю не попасть вовсе. В спешке мы берем с полок ближайшие товары.

Через несколько дней наперед подвигаются продукты, срок годности которых к этому времени близится к концу или уже закончен.

Если же трюк не удается и товар совсем уж залежался, его жизнь на этом не заканчивается. Он отправляется в отдел кулинарии.

Наряду со свежими продуктами в салаты и котлеты попадает прострочка. Несвежее мясо, колбасные изделия и сыр проходят дополнительную обработку, если надо – термическую.

В итоге, клиенты раскупают котлеты и сосиски в тесте, бургеры, сэндвичи и салаты, при приготовлении которых использовались не самые лучшие ингредиенты.

Подгнившие овощи и фрукты можно купить, если вы приобретаете фасованные плоды. В коробке или запечатанном пакете все яблоки или помидоры рассмотреть невозможно. А оценить их свежесть можно лишь на взгляд через полиэтилен.

Манипуляции с ценами

Очень внимательно следует изучать чеки, которые выдают на кассах супермаркетов. Бывает, что цифры в чеке отличаются от данных на ценнике в зале.

Это не всегда просто заметить, если в вашем чеке несколько позиций, а разница не большая. В сумме эта манипуляция может принести магазину неплохой навар сверху.

Другой способ – лишние товары в чеке. Также хорошо срабатывает в случае, если продукции покупается много. Иногда это банальная ошибка. Например, вместо 5 бутылок воды, вам пробивают 6.

Но можно где-то в списке между купленными вами товарами наткнуться на нечто, чего в вашей корзине не было вовсе.

Как бороться с нечестными магазинами

Уберечься поможет исключительно внимательность. В государственной службе потребления советуют пытаться разрешить проблему, буквально не отходя от кассы.

Поэтому проверять чек нужно сразу же на месте. Если вы найдете несоответствие, сразу требуйте пересчета. За лишний товар вам вернут деньги.

Если же вы заплатили больше, чем указано в зале, не пожалейте времени и вызовите администратора магазина. Вместе с ним сравните цену в чеке и на ценнике.

Любые отговорки про то, что его не успели заменить, покупателя не касаются. Он вправе платить ровно столько, сколько указано на ценнике.

Исправить ситуацию можно, если даже магазин признавать свою вину отказывается. Алгоритм действий описывает заведующая сектором департамента прав потребителей госпродпотрбеслужбы Анастасия Слипченко.

– В случае, если магазин отказывается выполнять ваши требования, нужно писать об этом в книге жалоб, как письменный факт обращения к субъекту. Или можно обратиться в Госпрод потребительскую службу с письменным заявлением.

В любой ситуации чек лучше не выбрасывать сразу. Этот документ поможет вернуть товар, если уже дома вы обнаружили испорченный или простроченный продукт.

Фото: dreamstime

Яна Семенюк