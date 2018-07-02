ООС: боевики нарушили “хлебное перемирие” в районе Светлодарской дуги

За минувшие сутки боевики 25 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины преимущественно с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

– За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Российские оккупационные войска, пренебрегая решением Трехсторонней контактной группы по установлению так называемого “хлебного перемирия”, проявляли невысокую активность практически по всей линии соприкосновения, – говорится в сводке штаба, опубликованной на странице пресс-центра ООС в Facebook в понедельник утром.

Как отмечается. подразделения Объединенных сил удерживали занимаемые рубежи, придерживаясь режима прекращения огня. Адекватный ответ давали в случае, когда действия агрессора несли прямую угрозу.

На Луганском направлении неспокойно было в районе населенных пунктов Счастье, Новоалександровка, Крымское, где враг применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. А украинских защитников Троицкого боевики провоцировали выстрелами из 82-мм миномета.

– За прошедшие сутки противник также открывал огонь в районе Светлодарской дуги. Там наши позиции обстреливались из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, – подчеркнули в пресс-центре штаба.

На Горловском направлении незаконные вооруженные формирования развернули боевые действия в районе населенного пункта Луганское, где открывали огонь по украинским позициям из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Враг обстрелял из минометов калибром 120-мм защитников Зайцевого, а по позициям в районе Гладосово отработала БМП.

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На Донецком направлении на протяжении прошлых суток было тихо.

– Неспокойно было на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово и Широкино. Огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг пытался заставить наших защитников открыть огонь, – говорится в сообщении.

В отчете штаба также отметили, что потерь среди украинских военнослужащих нет.

Напомним, 27 июня Трехсторонняя контактная группа заявила о поддержке режима прекращения огня на Донбассе с 1 июля – в связи с началом сезона уборки урожая.