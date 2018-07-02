Погода в Украине на сегодня, 2 июля (КАРТА)

Погода на Востоке и Юге Украины в понедельник, 2 июля, будет теплой и сухой, Запад и Север окутают дожди и холод.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Дождливо в Львовской, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. На остальной территории Украины будет солнечно.

В западных и северных областях температура днем будет колебаться от 17 до 19 градусов тепла. На Востоке воздух прогреется до 26 – 28 градусов. На Юге и в центральных областях – от 22 до 26 градусов выше нуля. Тепло и солнечно будет и в Крыму – 24 – 26 градусов.

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2 июля в большинстве районов Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской области будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность.

К слову, Факты ICTV пубокувалы прогноз погоды на весь июль.