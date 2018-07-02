Фамилии россиян, которых могут обменять на украинских политзаключенных

Стали известны фамилии 23-х осужденных за преступления против Украины россиян, которых Киев готов передать в обмен на украинских политзаключенных.

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко озвучила на брифинге фамилии россиян, которых Украина готова передать в обмен на политзаключенных Олега Сенцова, Александра Кольченко, Романа Сущенко, Павла Гриба, Владимира Балуха, Евгения Панова и других.

В списке россиян: Агеев Виктор, Баранов Александр, Бусыгин Анатолий, Валихидис Александр, Высоцкий Вячеслав, Гаджиев Руслан, Гратов Валерий, Гречин Владислав, Доронин Олег, Егоров Сергей, Иванов Валерий, Кемаковский Игорь, Ковалис Ольга, Кусакин Василий, Макаров Владислав, Нефедов Евгений, Одинцов Максим, Седиков Алексей, Сидоров Денис, Сливка Максим, Черных Павел, Чубарова Лариса и Шаталов Евгений.

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– Это те граждане РФ, осужденные за подготовку терактов в Одессе, Харькове, Киеве, Херсоне, Тернополе, или за участие в военных действиях на Донбассе, или по ним идут судебные процессы, – добавила Геращенко.

Ранее омбудсмен Людмила Денисова заявила о готовности передать РФ 23 росиянина, осужденных в Украине за подготовку терактов, шпионаж и боевые действия, в обмен на 23 украинцев из российских тюрем.

Фото: Николай Белокопытов/пресс-служба ВР