Ремонт “на бумаге”: арестованы руководители облавтодора

Арестованы руководители государственного предприятия Днепропетровский облавтодор и Открытого акционерного общества ГАК Автомобильные дороги Украины, которые в 2016-2017 годах вносили в акты выполненных работ завышенные показатели выполненных работ по строительству и ремонту дорог.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице Facebook, уточнив, что действия задержанных причинили государству убытки почти на 4 млн грн.

– В настоящее время следствием задокументировано 7 эпизодов преступной деятельности указанной группы. Наиболее показательным является подписание акта выполненных работ на сумму более 1 млн грн, хотя установлено, что работы вообще не выполнялись, а только зафиксированы “на бумаге”, – написал он.

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В настоящее время махинаторам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн.

К слову, Кабинет министров принял государственную целевую экономическую программу, согласно которой украинские дороги в 2018 году будут делать из бетона китайские и европейские фирмы.

Фото: Facebook.