Сенцова не кормят принудительно – адвокат

Украинского режиссера Олега Сенцова сейчас принудительно не кормят в российской колонии.

Об этом в эфире Радио Свобода рассказал его адвокат Дмитрий Динзе, который в последний раз видел своего подзащитного неделю назад.

– Кормление обсуждал Олег с начальником медицинской части только после того, как у Олега наступит второй кризис, – сказал адвокат.

По его словам, первый кризис у Сенцова произошел на 26-й день голодовки.

Динзе сообщил также, что пища для принудительного кормления – это белково-витаминная смесь, которая похожа на детское питание светлого цвета.

Дают ее тем, кто голодал определенное время и не может принимать обычную пищу.

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К слову, Олег Сенцов отказался от предложения пройти медосмотрпод руководством врачей, которых выберут родственники и адвокат.

Фото: УНІАН