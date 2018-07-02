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В Карпатах среди лета выпал снег

На массиве Черная гора в Карпатах вечером 1 июля пролетал небольшой снег.

Карпати

Соответствующее видео в Facebook опубликовал экскурсовод Сергей Прокоп.

– Вот так сегодня мело снегом на Черной горе (Поп Иван Черногорский). Погода 1 июля представляют в высокогорье была разной. Хотите в сказку Двенадцать месяцев? Тогда вам в Карпаты, – написал он.

Читайте: На Закарпатье выпал снег и похолодало до нуля

Однако, по словам Прокопа, через полчаса погода изменилась – и снег исчез, как сон.

Кстати, сегодня утром в курортной Кирилловке над Азовским морем пронесся смерч.

Фото, видео: Сергій Прокоп/Facebook

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