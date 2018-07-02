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Во Львовской области снесли памятник Пушкину

В районном центре Золочев Львовской области вандалы уничтожили памятник русскому поэту Александру Пушкину.

– Акт вандализма. В Золочеве вандалы уничтожили памятник Пушкину. Не удивлюсь, если этим воспользуются пророссийские СМИ и это используют в политических целях, – сообщил городской председатель Золочева Игорь Гриньков в Facebook.

По мнению Гринькова, в данном инциденте нет политической окраски.

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Мы с депутатами недавно обсуждали вопрос переименования сквера Пушкина в сквер Памяти Героев. Должны вынести на общественные обсуждения. Предварительно депутаты выступили с инициативой переименовать ул. Пушкина в ул. Бориса Золотника. Мы провели опрос, и община высказалась против. Поэтому сейчас улица носит имя русского поэта, – рассказал городской голова.

Также Гриньков утверждает, что в городе нет радикально настроенных граждан. Сейчас по факту вандализма, мэр готовит обращение в полицию.

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Во Львовской области снесли памятник Пушкину / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Запорожье неизвестные осквернили памятник жертвам Голодомора, который находится в центре города.

Фото: Игорь Гриньков

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