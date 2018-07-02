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Уплетает за обе щеки! В супермаркете Киева кот ест колбасу с прилавка

В одном из супермаркетов Киева на Виноградаре заметили кота, который ел колбасу прямо с прилавка.

Кіт

Инцидент произошел в супермаркете по ул. Свободы, 26 на столичном Виноградаре. Видео появилось на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

– На прилавке магазина кошак не стесняясь уплетает колбасу за два щеки. Если ест, значит не все потеряно, – говорится под видео.

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В комментариях пользователи в шутку начали интересоваться маркой колбасы. По их мнению, кот прекрасно должен разбираться в изделии.

– Если ест, значит колбаса из мяса! Хорошая колбаса, надо брать, – шутят они.

В то же время другие пользователи отметили, что подобный инцидент является грубым нарушенных санитарных норм.

Мы также собрали правила, которые помогут отстоять свои права в супермаркете и не стать жертвами недобросовестных торговцев.

Видео, фото: Екатерина/dtp.kiev.uaРixabay

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