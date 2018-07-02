Вступительная кампания 2018: где и как зарегистрировать электронный кабинет

В Украине сегодня, 2 июля, стартовала вступителная кампания 2018 в высшие учебные заведения.

Начало вступительной кампании означает, что со 2 июля на сайте ez.osvitavsim.org.ua абитуриенты уже могут регистрировать электронные кабинеты для подачи заявлений в выбранные вузы.

Регистрация будет открыта до 18.00 25 июля. С 12 июля из кабинета можно будет подавать заявления на поступление в вуз. Их прием продлится до 18.00 26 июля.

В этом году заявления в электронной форме должны подавать поступающие на бакалавра, магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления, а также младшего специалиста на базе 11 классов.

На сайте МОН размещена подробная инструкция для поступающих относительно работы с электронным кабинетом.

Основные данные, которые нужно указать абитуриенту при регистрации е-кабинета:

адрес электронной почты (она будет логином для входа в кабинет);

пароль и подтверждение пароля – не менее 6 символов;

данные сертификата ВНО: номер (7 цифр), пин-код (4 цифры) и год получения;

данные аттестата о полном общем среднем образовании: серия (2 буквы), номер (8 цифр), средний балл.

Внимание! Использовать для регистрации нужно ту почту, к которой поступающий имеет доступ и которая не запрещена на территории Украины. Абитуриентов также просят запоминать указанный пароль.

Кстати, с 25 июня до 17 августа включительно работает горячая телефонная линия МОН и приемная граждан по вступительной кампании 2018.

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В Минобразования также напомнили, что поступающие должны самостоятельно высчитать средний балл аттестата, а приемные комиссии – проверит правильность расчета.

Напомним, 21 июня на информационных страницах участников ВНО 2018 опубликованы результаты тестирования и бланки ответов по истории Украины, географии, физики и химии.

Факты ICTV помогут абитуриентам правильно расставить приоритеты и выбрать нужный вуз.

Фото, видео и графика: МОН