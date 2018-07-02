Винник продлит работу киевского метро

С 3 на 4 июля киевское метро будет работать на 1 час дольше.
Об этом сообщает пресс-служба метро.
– Завтра в столице стартует крупнейший фестиваль восточной Европы Atlas Weekend. Наземный общественный транспорт также будет работать на час дольше, – говорится в сообщении.
К слову, 3 июля хедлайнером станет Олег Винник.
Читайте:
Хедлайнеры Atlas Weekend 2018: топ-исполнители фестиваля
Олег Винник станет хедлайнером Atlas Weekend 2018
Билеты на Atlas Weekend 2018: где и за сколько купить
По информации организаторов, в остальные дни фестиваля (до 8 июля) будет продлена работа троллейбусных и автобусных маршрутов, которые курсируют рядом с ВДНГ, а именно:
– троллейбусы 11, 12, 43, 45;
– автобус 56.
Ранее Факты ICTV публиковали расписание Atlas Weekend 2018.
Фото: КП “Київський метрополітен”/Facebook.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+