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Винник продлит работу киевского метро

С 3 на 4 июля киевское метро будет работать на 1 час дольше.

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Об этом сообщает пресс-служба метро.

– Завтра в столице стартует крупнейший фестиваль восточной Европы Atlas Weekend. Наземный общественный транспорт также будет работать на час дольше, – говорится в сообщении.

К слову, 3 июля хедлайнером станет Олег Винник.

Читайте: Хедлайнеры Atlas Weekend 2018: топ-исполнители фестиваля Олег Винник станет хедлайнером Atlas Weekend 2018 Билеты на Atlas Weekend 2018: где и за сколько купить

По информации организаторов, в остальные дни фестиваля (до 8 июля) будет продлена работа троллейбусных и автобусных маршрутов, которые курсируют рядом с ВДНГ, а именно:

– троллейбусы 11, 12, 43, 45;

– автобус 56.

Ранее Факты ICTV публиковали расписание Atlas Weekend 2018.

Фото: КП “Київський метрополітен”/Facebook.

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