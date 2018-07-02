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ВСУ взяли под контроль населенный пункт Золотое-4 на Луганщине

В конце июня подразделения Объединенных сил провели удачную операцию по освобождению и взяли под контроль населенный пункт Золотое-4 в Луганской области, который находился в “серой зоне”.

Об этом координатор группы Информационное сопротивление Дмитрий Тимчук сообщил в Facebook 1 июля.

По оперативным данным группы ИС, в конце июня рота глубинной разведки одного из подразделений из состава резерва Объединенных сил провела удачную операцию по освобождению и взятии под контроль населенного пункта Золотое-4.

По словам Тымчука, потерь среди украинских военнослужащих и мирного населения не было.

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Начальник пресс-центра Объединенных сил Александр Завтонов подтвердил эту информацию.

– Да, мы подтверждаем информацию о взятии под контроль населенного пункта Золотое-4, – цитирует его слова Укринформ.

Напомним, боевики сорвали “хлебное перемирие” на Донбассе, обстреляв позиции ВСУ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Фото: УНИАН

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