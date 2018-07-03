Аннексия Крыма: Белый дом дал РФ однозначный ответ

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заверила, что санции США в отношении России будут сохраняться до тех пор, пока она не вернет Крым Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

– Мы не признаем российскую попытку аннексии Крыма. Мы согласились, что наши мысли с Россией в этом вопросе расходятся. И наши крымские санкции в отношении России будут оставаться до тех пор, пока Россия не вернет полуостров Украине, – сказала Сандерс во время брифинга.

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Это заявление прозвучало в ответ на вопрос одного из журналистов, который, ссылаясь на слова советника Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона, поинтересовался, правда ли, что США в будущем могут признать аннексию.

К слову, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин во время запланированной встречи с президентом США Дональдом Трампом готов к поиску компромиссов “по всем вопросам”, кроме статуса Крыма.

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