Atlas Weekend 2018: карта фестиваля и советы как не потеряться

Сегодня в Киеве стартовал фестиваль Atlas Weekend 2018. Ежегодно в столицу съезжаются тысячи меломанов со всей Украины и не только.

На Atlas Weekend 2018 будут представлены разные активности, фудкорты, фотозоны и ярмарки. Весело провести время можно и на фестивале. Однако, многие могут захотеть ненадолго сменить обстановку и прогуляться по столице.

В Киеве стартовал Atlas Weekend 2018. Собираетесь посетить фестиваль? Так, приобрели билеты на весь уик-энд

Ни в коем случае

Посещу выступления в один из дней

Лучше схожу в ночной клуб Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Сейчас в Киеве раздолье для дневных и ночных прогулок и тусовок.

Здесь начали открываться сезонные заведения, которыми нельзя насладиться зимой. Они несут в себе особую атмосферу. Пляжные вечеринки, посиделки на берегу Днепра, просмотры фильмов, сидя на песке, валяние в гамаке – все это уже можно начинать делать в некоторых киевских заведениях.

Читайте: Atlas Weekend 2018: расписание фестиваля

Также, если вы любитель ночных прогулок, то Факты ICTV подготовили подборку кафе, ресторанов и пабов, которые работают круглосуточно.

Помимо милых кафе, многие любят проводить время у бассейна или просто на пляже. В Киеве пляжный сезон уже открыт и в этом году действуют 12 пляжей. Также есть возможность отдохнуть на платных пляжах, один из которых, находится практически на территории Atlas Weekend.

Организаторы подготовили карту фестиваля, которая поможет не потеряться на огромной территории мероприятия и успешно найти свой кемпинг.

К слову, если вы пока не знаете кого слушать на фестивале, то Факты ICTV подготовили небольшую справку о топ-исполнителях на сценах Atlas Weekend 2018.