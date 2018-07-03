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Бабченко готов уехать в РФ в обмен на Сенцова

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко предложил обменять себя на Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.

бабченко

Об этом Бабченко написал на своей странице в Facebook.

– Вы не знаете, как меня достать, и не знаете, как освободиться от Сенцова. Ну, давайте так – я готов обменять себя на Сенцова.
Вы выпускаете, Олега, еще тех шестьдесят человек, за свободу которых он голодает, выпускаете всех крымских татар, выпускаете всех российских политзаключенных – Стомахина, арестованного за мой репост Третьякова, Корба, Дмитриева, Калиниченко, всех-всех-всех – там же не много получится, человек триста всего, а я к вам еду под белы рученьки, – обратился журналист к пресс-секретарю российского президента Дмитрия Пескова и омбудсмена РФ Татьяны Москальковой.

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Бабченко подчеркнул, что его намерения серьезные и он готов сесть в тюрьму за жизнь Сенцова.

К слову, в ночь на пятницу группа муниципальных депутатов и активистов устроила в центре Москвы акцию в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного в России.

Фото: РБК.

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