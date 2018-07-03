Почему вступление в ЕС и НАТО надо закрепить в Конституции

Вступление Украины в НАТО обеспечит стране безопасность.
Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.
– Россия будет ставить на продолжение войны на Донбассе, Россия не готова отдавать Крым и об этом говорит. Поэтому вопрос НАТО – это вопрос нашей безопасности, – сказала она.
Россия будет ставить на дестабилизацию внутренней ситуации, на “заведение своих пятых колонн в парламент”, на выборы более лояльного к России президента.
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– И если удастся провести в парламент такую пятую колонну, то изменить закон 226 голосами, как это некогда сделал Янукович, о том, что страна уже не идет в ЕС и НАТО, и потом снова потерять годы, – будет очень легко. Но изменения к Конституции, закрепленные 300-ми голосами, изменить намного труднее. Задача нашего парламента все эти предохранители поставить, – подчеркнула Геращенко.
Напомним, в феврале в Конституции предложили закрепить евроатлантический курс Украины.
Фото: nato.int.