Украинские туристы, которые не могли вылететь из Албании и Турции из-за отмены или переноса своих авиарейсов, вернулись в Украину.

Украинские туристы, которые больше суток не могли вылететь из столицы Албании Тираны из-за отмены своих авиарейсов, вернулись в Украину.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич в Twitter.

Украинцам и белорусам, которые путешествуют с компанией Join Up, пришлось, 16 часов ждать вылета из Анталии из-за переноса рейсов.

Рейсы по документам должен был вылетать в 5.30 утра, а по факту вылетел в 21.45.

– Забрали нас из отеля в 15.40, хотя время указали на 15.00. Сопровождающая нас девушка по имени Анна объявила в автобусе, что наш рейс вылетает в 19.00. Сайт показывал время вылета на Киев рейса DM/SSV 2162 в 21.40, – рассказывает одна из отдыхающих Екатерина.

Также девушка добавила, что среди отдыхающих, которые не могли покинуть страну, было много детей. В автобусе ехала семья из 10 человек, с годовалой девочкой из Минска. Было еще около 5 дошколят и несколько школьников.

По приезду в аэропорт на табло было указано время в 21.40. В итоге представительница турфирмы просто удалилась, оставив туристов самих.

Другие же представители Join Up, по словам Екатерины, заявили: это не в их компетенции, мы ничего не знаем, никаких телефонов не дадим, и вообще отдыхающие знали на что шли. Это бюджетные авиалинии. Чего вы хотели за такие деньги ? Шикарного сервиса?.

– Деньгами никто не компенсировал, еду и воду никто не предоставил, сославшись на то, что это должен был обеспечить отель. Пассажиры остались один на один в незнакомом месте и без представителя турфирмы в чужой стране, возле стоек на регистрацию, – подчеркнула Екатерина.

Туристы прибыли в Украину лишь в час ночи 3 июля.







Сутки без еды и воды. Из Турции и Албании вернулись застрявшие в аэропортах украинцы / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что 160 украинских туристов, которые отдыхали в Испании на острове Мальорка, с 5 утра понедельника находятся в ожидании рейса до Киева. Самолет должен был улететь еще 1 июля вечером.

Фото и видео: Катерина Угланова.