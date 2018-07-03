Глава УГКЦ встретился в Ватикане с Папой Франциском

Сегодня, в 10.00, в доме Святой Марты в Ватикане по инициативе и просьбе главы УГКЦ по случаю празднования 1030-летия Крещения Руси-Украины состоялась встреча Блаженнейшего Святослава со Святейшим Папой Франциском.

Блаженнейший Святослав рассказал Папе Франциску о мученическому пути свидетельство УГКЦ, который был “свидетельством единства Христовой Церкви первого тысячелетия со времени Крещения святого Владимира и особым свидетельством мучеников и исповедников за церковное единство в XX веке”, передает Информационный ресурс Украинской Греко-Католической Церкви.

– Этот мученический путь нашей Церкви – признание особой миссии наследников апостола Петра как видимых служителей единства Церкви Христовой, – отметил Глава УГКЦ в разговоре со Святейшим Отцом.

Особое внимание Блаженнейший Святослав уделил отношениям УГКЦ с другими церквами. Он рассказал Святейшему Отцу о болезненном факте разделения между Православными Церквами в Украине и отдельные “позорные факты инструментализации Святых Тайн, в частности Крещение, для унижения или отрицания христианской идентичности верных определенных конфессий”.

Во время разговора Блаженнейший Святослав еще раз выразил Святейшему Отцу позицию УГКЦ относительно переговоров, которые ведутся между Православными Церквами и Константинопольским Патриархатом в деле исцеления разделения и объединение украинского православия:

– Мы положительно оцениваем усилия по преодолению разделения в украинском православии в соответствии с древней основы salus animarum lex suprema est. Одновременно считаем эти процессы внутренним делом православной стороны и ни в коем случае не вмешиваемся в эти процессы и не участвуем в их проведении. Мы убеждены, что светская власть должна обеспечивать необходимые условия для свободного развития всех церквей в нашем государстве и недопустимо с ее стороны трактовать любую Церковь как государственный.

В ходе беседы Глава УГКЦ затронул тему так называемого униатства. Он вспомнил, что УГКЦ еще в 1993 году пережила процесс рецепции Баламандский соглашения и, соответственно, отвергает униатство как метод в достижении единства в Христовой Церкви.

– В частности очевидным является факт, что самим актом «униатства» в ХХ веке был Львовский псевдособор 1946 года. Упреки в сторону УГКЦ по униатству за ее активную экуменическую позицию и попытки искать пути для объединения с православными – это ничто иное, как манипулирование истиной. Восточные Католические Церкви сами по себе не “каким способом”, но живыми членами Церкви Христовой, которые не только имеют право на существование, но призваны к миссионерской и евангелизационной деятельности, – отметил Блаженнейший Святослав.

Папа Франциск поблагодарил Украинскую Греко-Католическую Церковь за ее мученичество “” как исповидь христианской веры и свидетельство того, что наместник апостола Петра имеет особую миссию служения единства между христианами “. Он заверил свою поддержку УГКЦ и выразил благодарность за ее динамичное развитие и экуменическое открытость.

Святейший Отец согласился, что любые упреки в сторону УГКЦ по униатства абсолютно беспочвенны. Он также поблагодарил ее за активное участие в развитии украинского общества на принципах социальной доктрины Католической Церкви, ее невмешательства в политический процесс и воспитание настоящего христианского патриотизма, который ни в коем случае нельзя инструментализировать или манипулировать им в достижении определенных церковных или идеологических целей. Папа Франциск высоко оценил дистанцирование УГКЦ от крайнего национализма и осуждение ею фактов ксенофобии и расизма.

Святейший Отец также выразил свою близость к украинскому народу, который как жертва несправедливой агрессии переживает болезненный момент своей истории. Он заверил в своей молитве и постоянной памяти.

Особое внимание Папа уделил теме польско-украинского примирения, в частности в год, когда оба народа отмечают юбилеи: 100-летие восстановления своей государственности и 75-летия Волынской трагедии. Он поблагодарил Блаженнейшего Святослава за книгу Диалог лечит раны, которая, по его мнению, является важным вкладом в исцеление ран прошлого в отношениях между двумя народами. Папа поддержал идею подготовки текста совместного послания между РКЦ и УГКЦ в Польше и Украине и провозглашения святого папы Иоанна Павла II покровителем украинского-польского примирения.

Глава УГКЦ заверил Святейшего Отца УГКЦ будет сопровождать его и всех участников совместной экуменической молитвы за мир на Ближнем Востоке, которая состоится 7 июля в. Бари (Италия). Папа заверил, что во время этой молитвы он также помнить и об Украине.

Он полностью поддержал идею Блаженнейшего Святослава провести в следующем году в Риме встречу Восточных Католических Епископов Европы (COCE) и заверил свое в ней участие. Главной темой будет “Экуменическая миссия Восточных Католических Церквей Европы сегодня”.

В заключение аудиенции Предстоятель УГКЦ подарил Папе книгу Преследуемые за правду издания Украинского католического университета и попросил его апостольского благословения для украинского народа.

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К слову, ранее мы публиковали календарь церковных праздников на 2018 год.

ФОТО: Информационный ресурс Украинской Греко-Католической Церкви.