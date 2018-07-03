Групповой смертельный случай: в колонии “ЛНР” погибли заключенные

В колонии №19 оккупированного города Красный Луч (Луганская область) во время выполнения работ погибли двое заключенных.

Трагедия произошла днем 2 июля, сообщил в Facebook представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский.

– Вчера днем, в колонии №19 (г. Красный Луч, неподконтрольна территория), произошел групповой смертельный случай. При выполнении работ погибли двое заключенных, – написал он.

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Лисянский призвал мониторинговую миссию ООН посетить эту колонию для документирования ситуации.

– Эти узники – прежде всего люди, – добавил представитель омбудсмена.

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Фото: Pixabay