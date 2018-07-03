PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Групповой смертельный случай: в колонии "ЛНР" погибли заключенные/

Групповой смертельный случай: в колонии “ЛНР” погибли заключенные

В колонии №19 оккупированного города Красный Луч (Луганская область) во время выполнения работ погибли двое заключенных.

В'язниця

Трагедия произошла днем 2 июля, сообщил в Facebook представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский.

– Вчера днем, в колонии №19 (г. Красный Луч, неподконтрольна территория), произошел групповой смертельный случай. При выполнении работ погибли двое заключенных, – написал он.

Читайте: Сенцов, Украина с тобой! На НСК Олимпийский прошла масштабная акция

Лисянский призвал мониторинговую миссию ООН посетить эту колонию для документирования ситуации.

– Эти узники – прежде всего люди, – добавил представитель омбудсмена.

Ранее Ирина Геращенко назвала фамилии 23-х осужденных россиян, которых Киев готов обменять на украинских политзаключенных.

Фото: Pixabay

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

На Київщині двоє хлопчиків потонули в річці Рось
Съехали из бетона в реку. На Киевщине утонули двое 7-летних мальчиков
Оторвало кисть. На Донбассе подросток пытался разобрать боеприпас
ВСУ взяли под контроль населенный пункт Золотое-4 на Луганщине (КАРТА)
ДНР
Возле Торецка задержали пособника боевиков “ДНР/ЛНР”
ООС: на Донбассе погибли четверо бойцов, двое ранены
Умер отец Майкла Джексона
ЗСУ
Сутки на Донбассе: 30 вражеских обстрелов, есть погибший и раненые
Тело британского рэпера выбросило на берег океана
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка