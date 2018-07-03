Гриба жестоко избили российские заключенные и забрали все вещи

Украинского политзаключенного Павла Гриба во время этапирования в Ростов-на-Дону жестоко избили российские заключенные, а также забрали у него все вещи и продукты питания.

Об этом сообщил его отец Игорь Гриб в Facebook со ссылкой на данные адвоката.

– Два часа назад адвокат Марина Дубровина пробилась в СИЗО-4 на свидание к Павлу. Он сообщил, что во время этапирования в Ростов-на-Дону был жестоко избит другими российскими заключенными, когда те узнали, по какой статье Паша обвиняется. Они забрали все вещи и продукты питания, которые накануне передали украинские консулы. (…) Ни средств гигиены, ни сменного белья нет, – написал он.

Мужчина отметил, что, по словам Павла, такое отношение со стороны заключенных будет и в дальнейшем.

Кроме того, Гриб указал, что Павла “постоянно мучит сильная головная боль, слабость”, а отсутствие лекарств ухудшает “и без того ужасное состояние здоровья”.

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Напомним, 24 августа 2017 года 19-летнего Гриба, поехавшего в Гомель (Беларусь) на встречу со знакомой, похитили сотрудники ФСБ России.

ФОТО: Игорь Гриб