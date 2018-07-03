Курс доллара в июле – прогноз аналитиков

Курс доллара в июле не выйдет за пределы 26-27 гривен. Средний курс продажи евро в Украине может колебаться в пределах 30-31,5 гривен.

По прогнозам аналитиков ГК FOREX CLUB, курс гривны в июле будет колебаться в диапазоне 26-27 грн. за доллар США. Тогда как средний курс продажи наличного евро может составить 30-31,5 грн.

Сезонные тренды продолжают поддерживать гривну от сильного послабления, однако спекулятивные настроения и изменение конъюнктуры мировых цен на агропродукцию и металлы подталкивают курс вверх.

На гривну влияют сильный доллар США и вовлеченность в торговую войну между США и Китаем торговых партнеров Украины.

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Ослабление евро, юаня и других локальных валют импортеров украинской продукции приводит к снижению потенциала экспорта и сокращения валютной выручки, на которое украинский рынок реагирует высокими ценами.

Вместе с тем, на гривну спекулятивно давит отсутствие перспективы получения транша МВФ в текущем году, а также предвыборная кампания по вливанию ликвидности при повышении зарплат и пенсий.

– Повышение социальных стандартов в условиях осторожного роста экономики, формирует “инфляционный навес” и девальвационные риски”, – объясняет старший аналитик Андрей Шевчишин.

Ранее аналитики спрогнозировали, что к концу лета гривня может укрепиться еще на несколько десятков копеек и достичь минимумов прошлого года.

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