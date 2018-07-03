Незаконная вырубка и контрабанда леса в Украине – новые штрафы и наказания

Верховная Рада Украины приняла законопроект О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов.

Законопроект №5495 устанавливает ограничения внутреннего потребления необработанных лесоматериалов в размере 25 млн куб. м. в год.

Также документ предусматривает внесение в Уголовный кодекс новой статьи, которая будет наказывать внетаможенный контроль или сокрытие от таможенного контроля необработанных лесоматериалов лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Аналогичное деяние, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом с использованием служебного положения, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 12 лет с конфискацией имущества.

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Незаконная вырубка, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка грозит штрафом в размере 10-15 необлагаемых минимумов доходов граждан, а на должностных лиц – 15-30 необлагаемых минимумов.

Кроме того, Кабинету министров предложено разработать комплексную программу восстановления лесного фонда Украины и определить первоочередные объемы работ по восстановлению лесов, охраны лесов от пожаров, защиты от вредителей, а также определить другие лесохозяйственные мероприятия.

Напомним, в августе президент Украины подписал закон об усилении административной и уголовной ответственности за нарушение требований сохранения леса.