Новые тарифы на воду в Киеве: размер и виды (ИНФОГРАФИКА)

НКРЭКУ установила на 2018 год для Киевводоканала новые тарифы, которые вступят в силу на следующий день после опубликования в Правительственном курьере.

Таким образом Киевводоканал имеет три вида тарифа:

первый тариф – для водоканалов-сателлитов Киевводоканала, которые действуют на территории Киевской области (5,82 грн за кубометр воды);

второй тариф – для жители частного сектора, коллективных потребителей (ЖЭК, ЖЭО, ОСМД, управляющие компании и т.д.) и юридических лиц (15,78 грн за кубометр);

третий тариф – касается большинства жителей многоэтажных домов, а также собственников нежилых помещений в жилом фонде (вырастет на 7,9% – до 16,716 грн за кубометр).

В то же время в компании отмечают, что тариф на указанные услуги может быть выше в случае, если у вас нет прямого договора с Киевводоканалом и исполнителем услуг значится другая организация (ЖЭК, ЖЭО, ОСМД, управляющие компании и т.д.), которая покупает у Киевводоканала услуги на правах коллективного потребителя (второй вид тарифа).

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Напомним, 21 июня Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила новые тарифы на водоснабжение в Киеве.

Фото: pixabay.com

Графика: vodokanal.kiev.ua