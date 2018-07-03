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Одесские власти снесли пляжный комплекс на Чайке

Департамент муниципальной безопасности Одессы демонтировал пляжный комплекс.

Решение о сносе исполком городского совета принял во время последнего заседания на прошлой неделе, заявил пресс-секретарь заместителя мэра Одессы Николай Покровский, передает Думская.

Оборудование и строения принадлежали одному из арендаторов пляжа на 10 станции Большого Фонтана.

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В муниципалитете пояснили, что пляжный комплекс сносят из-за многочисленных жалоб отдыхающих.

По словам директора департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета Виктора Кузнецова, предпринимателя, который поставил на пляже незаконные конструкции, неоднократно просили их убрать.

В то же время хозяин имущества заявил, что намерен судиться с муниципалитетом.

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Одесские власти снесли пляжный комплекс на Чайке / 6 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что Хозяйственный суд Киева обязал застройщиков снести многоквартирный дом ЖК Перспектива по улице Теодора Драйзера, 40, в Деснянском районе как объект самовольного строительства.

Фото: Думская.

Видео: Николай Покровский.

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