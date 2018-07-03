Педаль была вдавлена в пол! Механик рассказал, с какой скоростью ехала Зайцева

Участница смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева двигалась со скоростью более 100 км/ч.

Об этом заявил автомеханик Lexus Константин Кузнецов во время допроса в Киевском райсуде Харькова, передает издание 057.ua.

По его словам, он осматривал поврежденный Lexus 350, на котором ехала Зайцева.

– Подключил компьютер, загрузил данные, потом распечатал параметры сборники управления системы устойчивости со следователем. Затем описали все в соответствии с протоколом, – рассказал автомеханик.

По его словам, блок срабатывает тогда, когда автомобиль тормозит. Он удерживает траекторию. Систему можно выключить кнопкой на низкой скорости. Это автоматическая система и на момент осмотра она была не повреждена.

На уточняющий вопрос следователя, смогла бы система сработать при торможении, он ответил, что смогла бы. Также Кузнецов отметил, что Lexus Зайцевой двигался не только прямо, но больше в сторону.

– Педаль газа была вдавлена в пол. Поворот колеса 30,6 градусов. Предаварийная система была выключена , – пояснил свидетель.

– В момент срабатывания системы автомобиль двигался без торможения, он отклонился от траектории на 30 градусов. Скорость была 102 км/ч, включена третья передача, – сообщил автомеханик.

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Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове автомобиль Lexus влетел в толпу. В результате ДТП погибли 6 человек.

ФОТО: УНИАН